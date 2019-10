Mulher segue entubada e sedada no CTI após ter 54% do corpo queimado

A moradora de rua, Ana Cristina Gomes dos Santos, 31 anos, continua sedada e entubada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa, após ter 54% de seu corpo queimado por Dafiny Guimarães da Silva, 27, na madrugada de terça-feira (1º). De acordo com a assessoria da Santa Casa, Ana Cristina teve queimaduras de 2º e 3º grau e seu estado é considerado muito grave com melhoras muito lentas devido À gravidade dos ferimentos.

O crime ocorreu na região da antiga rodoviária de Campo Grande e a vítima estava dormindo quando Dafiny usou gasolina e ateou fogo no corpo da mulher. De acordo com registro de ocorrência, por volta das 17h50 de terça, Dafiny foi localizada na casa de um primo no bairro Vila Almeida e foi presa pela equipe da força tática da Polícia Militar.

Conforme informações oficiais, a mulher tentou fugir, mas foi capturada. Aos policiais, ela informou que as duas eram usuárias de drogas e por problemas pessoais, após as duas terem brigado, Dafiny, motivada pela raiva, decidiu incendiar Ana.

