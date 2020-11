Vídeo: mulher sequestrada é libertada, ex-companheiro segue foragido

Uma mulher de 27 anos, foi vítima de sequestro e cárcere privado na tarde da quarta-feira (18), por não aceitar o término do relacionamento, o ex- companheiro, de 31 anos, a retirou do seu local de trabalho e a fez refém nas margens da rodovia MS-295, no município de Paranhos. Após mais de 1 hora de negociação, policiais civis conseguiram liberta-lá. Após liberar a mulher, ele entrou no carro e fugiu. As equipes vasculharam a região até o início da noite, porém, ele não foi localizado.

Por volta das 18h, policiais civis foram acionados e receberam a informação de que um homem, portando uma arma de fogo tipo pistola, teria invadido uma creche e obrigado sua esposa a entrar em um veículo Wolksvagem Voyage. O suspeito então dirigiu até a rodovia, onde parou próximo ao km 4, desceu com a vítima e ficou alternando a mira da pistola para sua cabeça e para ela.

O autor dizia que iria se matar, e “acabar com tudo” e que não seria preso de jeito nenhum. Policiais civis iniciaram a negociação com o homem que, após uma hora, liberou a vítima, sem ferimentos. As negociações continuaram, pois o suspeito, que aparentemente estava sob efeitos de drogas, ainda portava a arma de fogo e a apontava para si mesmo e em direção aos policiais e terceiros que estavam na rodovia.

A polícia se afastou para preservação de sua integridade e interrompeu o fluxo de veículos nos dois lados da rodovia, nesse momento, o autor ingressou no veículo e ainda armado saiu em disparada pela rodovia sendo perseguido por equipe da Polícia Civil. Cerca de 10 km do local de início da perseguição, acreditando que o indivíduo ao empreender fuga ingressou em região de mata, foi solicitado o apoio à Polícia Militar.

