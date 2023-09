Mulher sequestrada na fronteira é resgatada em vilarejo paraguaio

Tereza de Jesus Ayala, de 34 anos, sequestrada na tarde de segunda-feira (25) na linha internacional de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero foi resgatada após ser abandonada em um vilarejo do Paraguai.

Segundo informações da imprensa paraguaia, ela foi libertada na Villa San Pedro.

Assim que tomaram conhecimento, as autoridades fizeram o resgate e a deixaram na delegacia. Ela também foi ouvida sobre o caso e dar informações que possam ajudar a polícia.

Tereza teria sido chamada para ir até o local por uma amiga, onde as duas se encontraria. Porém, ao chegar no endereço marcado, a mulher foi surpreendida por alguns homens em um Citroen C3, que a colocaram no carro e fugiram em seguida.

A vítima estava junto da filha mais nova, que viu toda ação e procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

A mulher já teria passagens por crimes no Brasil, sendo detida pelo DOF (Departamento de Operações da Fronteira).

Deixe seu Comentário

Leia Também