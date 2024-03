A mulher que ficou em estado grave após ser esfaqueada na tarde desta sexta-feira (15), em Campo Grande, estaria grávida e teria se esfaqueado por conta própria na região da barriga após uma discussão.

Segundo informações iniciais, apuradas pela reportagem do JD1 Notícias no local onde ela foi socorrida, o ferimento teria ocorrido após ela e seu marido, moradores da região, terem um desentendimento, com a vítima sendo a responsável por causar o ferimento em si própria.

Logo após a facada, o homem colocou a mulher no banco de trás de seu veículo e seguiu para uma unidade de saúde, quando se deparou com um acidente envolvendo um veículo contra um poste, e ao notar a presença da polícia e da Qualisalva, resolveu pedir socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e a Unidade de Regate e Suporte Avançado (URSA) prestou atendimento à mulher, que estava inconsciente e em estado grave, ainda no local e a encaminhou para a Santa Casa, devido à gravidade dos ferimentos.

