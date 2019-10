Mulher sofre ameaça ao cobrar aluguel atrasado

Thaynara Silva dos Santos, 26 anos, proprietária de um imóvel na Vila Planalto, foi ameaçada, na segunda-feira (21), por seu ex-inquilino, um militar do Exército identificado como Joscelino Santos, depois de cobrar pelos prejuízos deixados em sua propriedade alugada.

De acordo com o registro policial, a confusão começou quando o militar não pagamento dos alugueis referente aos meses de agosto e setembro, e atrasou as contas de água e luz, então a proprietária pediu que desocupasse o imóvel.

A jovem tentou por várias vezes contato com o locatário a fim de receber os aluguéis atrasados, porém sem sucesso, então foi até o quartel onde Juscelino presta serviço na tentativa de encontrá-lo, com êxito foi feito um acordo, onde o inquilino iria pagar somente as contas de água e luz atrasadas até 10 de outubro, os aluguéis seriam perdoados.

Com o não comprimento do acordo Thaynara voltou ao quartel ontem, quando viu o Joscelino vindo em sua direção exaltado questionando se ela “seguiria com isso”. “Você tem certeza do que faz”, disparou o militar. Assustada, se retirou do local e voltou para casa que fica hospedada quando esta em Campo Grande, naquele mesmo dia no período da noite o Sargento Joscelino passou com seu veiculo Opala de cor branca na frente da residência, deixando a vítima mais assustada.

Nesta terça-feira (22), o militar voltou na casa onde a vitima estava, dizendo que queria resolver as coisas, porque não era mais para comparecer em seu local de trabalho. “Você não sabe onde está mexendo, isso vai te gerar consequências”, disse apontando o dedo no rosto de Thaynara.

Temendo pela sua vida e de sua filha de apenas três anos a vitima registrou um boletim de ocorrência nesta tarde.

