Fornecedor ameaça mulher que não conseguiu vender roupas

Erica Menezes De Souza, 23 anos, moradora de Rio Brilhante, compareceu a delegacia nessa quinta-feira (24), para registrar boletim de ocorrência de ameaça contra um vendedor de roupa consignada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Erica pegou peças de roupas em consignado para vender e na manhã da última quarta-feira (23), um homem ligou para ela e disse que queria receber o dinheiro das roupas, porém a vítima disse que somente vendeu algumas peças e que ele poderia vir buscar o dinheiro da venda e pegar o restante das peças que não foram vendidas.

O dono da mercadoria começou a ameaçar a dizendo em várias ocasiões, “ou você me paga ou vou cobrar do meu jeito sua rapariga”, e após ameaçar denunciar as ameaças ele ainda continuou, “você vai resolver no meu fórum particular será do meu jeito”.

Diante dos fatos a mulher temendo por sua vida compareceu na delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência manifestando o desejo de representar criminalmente contra o autor o fato foi registrado como ameaça e será investigado pela polícia civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também