Mulher sofre assédio ao ser tocada por motociclista de aplicativo em Campo Grande

Durante a tarde desta terça-feira (5), mulher, de 27 anos, procurou a Polícia Civil para registrar uma denúncia contra um motociclista de aplicativo que a assediou e passou a mão em seu corpo durante o trajeto da viagem em Campo Grande.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (4), mas ela só tomou coragem no dia seguinte para denunciar a situação. Ela afirma que retornava da casa de amigos, no Piratininga, para sua casa no Aero Rancho.

Conforme o boletim de ocorrência, como estava muito tarde, ela pediu a corrida para ser mais rápida. Mas durante o trajeto, ela percebeu que o motociclista começou a passar a mão nela e tentar colocar a mão dela em sua virilha.

Assustada, ela não esboçou reação com medo de retaliação. Assim que chegou na sua casa, ela entrou correndo, mas ainda conseguiu ouvir do suspeito que ele sabia onde ela morava e que residia sozinha no imóvel, causando pânico na vítima.

Ainda no registro policial, a mulher informa que entrou em contato com a plataforma e explicou a situação do início ao fim e foi orientada a procurar a polícia após as primeiras medidas da empresa em relação ao caso.

O caso foi registrado como importunação sexual.

Deixe seu Comentário

Leia Também