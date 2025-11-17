Mulher sofre estupro durante tentativa de latrocínio em MS; suspeito é preso

Mulher, de 59 anos, foi estuprada e vítima de uma tentativa de latrocínio em Nova Alvorada do Sul - a 115 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, de 18 anos, foi preso durante as investigações da Polícia Civil.

O caso aconteceu no dia 7 de novembro, porém, a divulgação por parte da Polícia Civil aconteceu apenas nesta segunda-feira, dia 17 - dez dias após o crime.

Segundo as informações, o indivíduo invadiu a residência e tentou matar a mulher para roubar o celular e cometeu o abuso sexual também, deixando a vítima bastante machucada.

Durante as investigações e buscas pelo suspeito, ele foi localizado e preso em flagrante. confessando que havia cometido o roubo, mas não o crime sexual, porém, o laudo pericial confirmou o estupro na mulher.

A vítima também reconheceu o agressor e ainda descreveu aos policiais que ele afirmava que iria matá-la para que não houvesse denúncia na polícia.

O suspeito segue preso e à disposição da Justiça de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também