Polícia

Mulher sofre fratura na costela após ser espancada pelo ex em Batayporã

Ela havia saído de Campo Grande com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul, quando pernoitou na cidade interiorana

05 dezembro 2025 - 12h55Luiz Vinicius
Hospital Municipal de BatayporãHospital Municipal de Batayporã   (Prefeitura Municipal de Batayporã)
Mulher, de 38 anos, foi espancada pelo ex-marido e sofreu fratura na costela, diversas lesões no rosto e machucados em um dos braços, em Batayporã, durante a madrugada desta quinta-feira, dia 4.

Ela estava hospedada em um hotel e foi atacada enquanto se dirigia para uma lanchonete. A vítima estava pernoitando na cidade, pois saiu de viagem de Campo Grande com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul.

Segundo informações do site Jornal da Nova, após as agressões cometidas, o suspeito ainda quebrou o telefone da vítima e rasgou os documentos, impedindo que ela buscasse ajuda.

Sem conseguir contato com as pessoas e ainda em choque com as agressões, ela só conseguiu pedir socorro pela manhã, quando acionou a ambulância e foi levada a unidade hospitalar da cidade.

Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional e não tem previsão de alta. Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil foram acionadas e prestaram apoio a vítima.

A mulher pediu medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.

