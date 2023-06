Mulher sofre tentativa de estupro de falso motorista de aplicativo em Corumbá

Uma mulher de 23 anos conseguiu escapar de uma tentativa de estupro na manhã deste domingo (11), enquanto saia do trabalho em Corumbá.



De acordo com boletim de ocorrência, o qual o Diário Corumbaense teve acesso, a vítima saiu do trabalho volta das 7h, quando foi abordada por homem dirigindo um Voyage prata que se identificou como motorista de aplicativo, de acordo com a descrição da vítima, ele era alto, gordo, moreno, de barba.



Segundo relato da vítima, o homem insistiu levá-la até em casa e ela acabou aceitando. No entanto, após entrar no carro, percebeu que ele acelerou o veículo em direção a Bolívia, e parou em uma estrada, que dá acesso à antiga Corcal. No local, ele saiu do carro, disse estar armado e a levou para o mato, conseguindo tirar a bermuda dela.



"Com medo de ser morta”, a vítima aceitou ter relações com o homem com a condição de que voltassem para o carro. Neste momento, ela avistou um ônibus e pediu socorro. O motorista parou, o que fez com que o autor fugisse. Com escoriações no joelho e mão esquerda, ela foi levada pelo condutor do ônibus para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.



Ainda conforme relatado, a vítima, em companhia de uma amiga, retornou ao local da abordagem do Voyage e com ajuda populares, conseguiram a identificação e o endereço do acusado.



A Polícia Militar foi acionada na casa do suspeito na região do Jardinzinho, onde encontraram duas munições calibre .22, enquanto o indivíduo foi levado para o Distrito Policial.

