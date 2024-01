Mulher 'some' após entregar filho para o ex e reaparece para brigar pela criança

Uma mulher, de 22 anos, foi presa por dar um soco na boca do ex-marido, depois dele pegar o filho do casal e levar para casa, no bairro Jóquei Clube, em Nioaque, durante a manhã de terça-feira (16).

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o homem contou que estava preocupado com o filho, uma vez que a ex-mulher tinha sumido e ele estava sem receber notícias da criança. Para saber o que estava acontecendo, ele resolveu ir até a casa do irmão da jovem, não a encontrou e dormiu por lá. Por volta das 3h, ela chegou com a criança e ordenou para que o pai cuidasse e sumiu.

O pai decidiu levar a criança para casa e, durante o caminho passou na casa da avó da mulher, onde estaria a mãe dela para colocá-las a par da situação.

Ainda segundo as informações, a mulher chegou muito agressiva e desferiu um soco na boca do ex-marido, que mesmo estando com a criança no colo tentou empurrá-la e devido ao fato de estar com o braço engessado, acabou por acerta o rosto da mulher.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a jovem gritando por ajuda, visivelmente muito nervosa e chorando. O homem estava com seu filho no colo dentro do quintal da residência, tentando fechar o portão.

Depois do fato, ele foi para casa. Os policiais falaram que a criança aparentava estar bem cuidada e calma, mesmo com toda a confusão acontecendo.

Deixe seu Comentário

Leia Também