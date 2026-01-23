Menu
Menu Busca sexta, 23 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Mulher surta, bate em pessoas na rua e diz ser do Batalhão de Choque ao ser presa na Capital

Ela ainda tentou agredir alguns policiais na delegacia, mas acabou sendo contida pela equipe

23 janeiro 2026 - 15h51Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Uma mulher de 29 anos foi detida após se envolver em uma série de ocorrências que incluíram desobediência, vias de fato, dano e lesão corporal dolosa, na manhã de quarta-feira (22), na Avenida Ceará, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar se deslocava para atender outra ocorrência quando se deparou com um caso de dano em frente a uma farmácia. No local, foi constatado que a autora havia arremessado uma pedra contra uma caminhonete Ford Ranger estacionada na via. O proprietário do veículo informou aos policiais que não tinha interesse em representar criminalmente pelo dano, alegando que a mulher aparentava ser paciente psiquiátrica.

Enquanto a equipe conversava com o dono do veículo, uma jovem de 21 anos se aproximou em estado de abalo emocional, chorando e pedindo ajuda. Ela relatou ter sido agredida pela mesma mulher momentos antes, dentro de um ônibus do transporte coletivo.

De acordo com a vítima, as duas estavam no ônibus da linha 070 quando a autora passou a proferir ameaças contra ela e outra passageira, de 26 anos. Em seguida, a agressora desferiu um soco que atingiu o olho esquerdo da jovem, sem deixar lesão aparente. Após o desembarque, as vítimas foram perseguidas e uma delas teve os cabelos puxados. Durante a confusão, a autora se apoderou da mochila de uma das jovens e fugiu.

As vítimas correram por cerca de dois quarteirões até conseguirem ajuda de populares, que intervieram, recuperaram a mochila e acionaram a polícia. Alguns itens que estariam dentro da bolsa não foram localizados.

A Polícia Militar tentou conter a autora, que estava com uma pedra nas mãos e desobedeceu repetidas ordens para parar e soltar o objeto. O apoio de outras viaturas foi necessário para a contenção, que ocorreu no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Antônio Maria Coelho. A mulher foi algemada e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Na delegacia, conforme a polícia, a autora apresentava falas desconexas e comportamento desorientado, afirmando ser policial do batalhão de choque. As vítimas informaram que não apresentavam lesões aparentes, mas manifestaram desejo de representar criminalmente contra ela.

Ainda segundo o registro policial, no momento em que assinaria o termo de compromisso para liberação, a mulher apresentou um surto psicótico e tentou agredir policiais plantonistas. Ela precisou ser novamente imobilizada e algemada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a encaminhou para uma unidade hospitalar, onde recebeu medicação e permaneceu sob atendimento médico.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na manhã de hoje
Polícia
Procon-MS apreende mais de mil pares de tênis falsificados em Campo Grande
Barra de chocolate
Polícia
Venezuelano é preso após tentar furtar 28 barras de chocolate em shopping de Dourados
Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande
Polícia
Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã
Polícia
Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Homem é agredido pelo filho durante briga em Campo Grande
Motociclista chegou a ser reanimado, mas não resistiu
Trânsito
Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na BR-262, em Três Lagoas
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Morador de rua é encontrado morto no Bairro Amambai
Imagem ilustrativa
Polícia
Jovem denuncia padrasto por estupros cometidos por vários anos em Dourados
Jovem é ferida por bala perdida durante passeio com recém-nascida em Dourados
Polícia
Jovem é ferida por bala perdida durante passeio com recém-nascida em Dourados

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio