Mulher surta, bate em pessoas na rua e diz ser do Batalhão de Choque ao ser presa na Capital

Uma mulher de 29 anos foi detida após se envolver em uma série de ocorrências que incluíram desobediência, vias de fato, dano e lesão corporal dolosa, na manhã de quarta-feira (22), na Avenida Ceará, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar se deslocava para atender outra ocorrência quando se deparou com um caso de dano em frente a uma farmácia. No local, foi constatado que a autora havia arremessado uma pedra contra uma caminhonete Ford Ranger estacionada na via. O proprietário do veículo informou aos policiais que não tinha interesse em representar criminalmente pelo dano, alegando que a mulher aparentava ser paciente psiquiátrica.

Enquanto a equipe conversava com o dono do veículo, uma jovem de 21 anos se aproximou em estado de abalo emocional, chorando e pedindo ajuda. Ela relatou ter sido agredida pela mesma mulher momentos antes, dentro de um ônibus do transporte coletivo.

De acordo com a vítima, as duas estavam no ônibus da linha 070 quando a autora passou a proferir ameaças contra ela e outra passageira, de 26 anos. Em seguida, a agressora desferiu um soco que atingiu o olho esquerdo da jovem, sem deixar lesão aparente. Após o desembarque, as vítimas foram perseguidas e uma delas teve os cabelos puxados. Durante a confusão, a autora se apoderou da mochila de uma das jovens e fugiu.

As vítimas correram por cerca de dois quarteirões até conseguirem ajuda de populares, que intervieram, recuperaram a mochila e acionaram a polícia. Alguns itens que estariam dentro da bolsa não foram localizados.

A Polícia Militar tentou conter a autora, que estava com uma pedra nas mãos e desobedeceu repetidas ordens para parar e soltar o objeto. O apoio de outras viaturas foi necessário para a contenção, que ocorreu no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Antônio Maria Coelho. A mulher foi algemada e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Na delegacia, conforme a polícia, a autora apresentava falas desconexas e comportamento desorientado, afirmando ser policial do batalhão de choque. As vítimas informaram que não apresentavam lesões aparentes, mas manifestaram desejo de representar criminalmente contra ela.

Ainda segundo o registro policial, no momento em que assinaria o termo de compromisso para liberação, a mulher apresentou um surto psicótico e tentou agredir policiais plantonistas. Ela precisou ser novamente imobilizada e algemada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a encaminhou para uma unidade hospitalar, onde recebeu medicação e permaneceu sob atendimento médico.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também