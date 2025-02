Mulher surta, diz que foi sequestrada e tenta decepar mão de homem no dente

Mulher, de 30 anos, quase decepou os dedos de um homem, de 60 anos, durante um surto ocorrido na manhã desta sexta-feira (7), na rua Jornalista Nilo Capelo Sobrinho, no bairro Jardim Montanini, em Três Lagoas.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo site JP News moradores da região chamaram a Polícia Militar falando que uma mulher atacou o homem, estava xingando as pessoas, batendo nos portões das casas e causando tumulto.

Para as autoridades, ela contou que é lésbica, mas havia sido sequestrada e agredida por pessoas que não aceitavam o relacionamento dela com uma familiar dos agressores. A não aceitação acontece por questões religiosas.

Para se defender, disse ter mordido o homem, que, segundo ela, a atacou com uma pá. Familiares da vítima informaram que episódios de perturbação causados pela mulher são frequentes e que o homem tentou se defender com a pá ao ser mordido.

Após o ataque, ele foi socorrido ao Hospital Auxiliadora, onde recebeu atendimento médico. Durante conversa com a vítima, os policiais descobriram que ele possuía um mandado de prisão em aberto no estado de São Paulo, por conta disso, o homem acabou sendo detido.

A mulher concordou em acompanhar os policiais até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Antes da condução à delegacia, foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica e controle medicamentoso, procedimento padrão em casos de surto psiquiátrico.

