Mulher surta e ataca jovem 'do nada' em Batayporã

Uma jovem, de 21 anos, foi agredida e ameaçada de morte por uma mulher, de 52 anos, durante a noite de quarta-feira (9), na região central de Batayporã.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem estava sentada dentro do carro enquanto aguardava o marido cortar o cabelo em um salão de beleza. Em determinado momento, ela foi surpreendida pela autora, que se aproximou atacando a vítima com socos na cabeça e arranhões.

Ela explicou que a única reação que teve foi colocar a mão na frente do rosto, para evitar o ataque, mas ainda assim foi arranhada no nariz, no lado direito do rosto, nos dois seios e nos braços.

Uma pessoa, que passava pela região, viu a confusão e separou as duas. Após a agressão, a autora ainda teria ameaçado a vítima de morte caso ela procurasse a polícia, afirmando que ela deveria "sumir da cidade" por supostamente ter envolvimento com o ex-companheiro da agressora.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

