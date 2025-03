Mulher surta e tenta matar o companheiro a facadas em Campo Grande

Uma mulher, de 34 anos, foi presa por tentar matar a companheiro, de 31 anos, durante um surto ocorrido na madrugada de domingo (3), no Bairro Amambai, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, os guardas encontraram a mulher sentada do lado de fora do imóvel, bastante alterada e agressiva enquanto o homem estava trancado dentro casa.

Ela então passou a ameaçar o companheiro, o xingando e dizendo que iria matá-lo. O homem apresentava vários ferimentos no rosto e nas mãos, causados por golpes de faca desferidos pela sua esposa.

Questionada sobre os fatos, a mulher confessou ter usado duas facas para tentar matar o marido. Ao ser informada que precisaria acompanhar os guardas até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, a autora disse que iria trocar de roupa no imóvel.

No tanto, ela entrou e se trancou na residência falando que não iria para a delegacia, pois tomaria remédios para tirar a própria vida. Os guardas então acionaram mais uma viatura da GCM para prestar apoio na ocorrência.

Depois dos pedidos de alguns familiares, a mulher concordou em abrir a porta. Ela então pulou sobre o companheiro e passou a agredi-lo com socos, tapas e mordidas antes de ser imobilizada e presa.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado.

