JD1TV: Mulher suspeita de agredir bebê de 2 anos se apresenta à polícia

A mulher, de 20 anos, suspeita de agredir e abandonar o filho, de 2 anos, na Santa Casa, chegou à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) acompanhada de duas pessoas, que seriam amigas. Suspeita se apresenta uma semana depois da denúncia, que aconteceu no dia 23 de janeiro.

Segundo apurado pela reportagem, ela procurou por ajuda hoje, por volta das 10h, falando que queria se entregar. Ela estava em uma residência no Aero Rancho. O fato teria acontecido no Los Angeles. Neste momento, a jovem está passando por depoimento e ainda não há informação se ela será presa ou se irá permanecer em liberdade. Ela já havia sido intimida a estar na DEPCA.

Caso -

A Polícia Civil está investigando o caso de um bebê, de 2 anos, internado em estado gravíssimo e com sinais de lesões na Santa Casa de Campo Grande, após uma médica denunciar a situação para uma equipe da Polícia Militar. O caso foi encaminhado para a DEPCA no qual o registro foi feito como abandono de incapaz, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave na vítima.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a criança deu entrada na unidade hospitalar após ser atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado gravíssimo e ser encaminhada diretamente para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo). No primeiro momento, a mãe da vítima explicou que a criança brincava com sua irmã e caiu de um pequeno degrau. Contudo, a pediatra que atendeu a criança informou que as lesões são incompatíveis com a suposta queda relatada pela mãe.

