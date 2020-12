Mulher tanta fazer compras com documento falsificado em loja do centro da Capital

No final do expediente desta terça-feira (8), funcionários de uma das lojas das Casas Bahia de Campo Grande tiveram que passar por uma situação inusitada onde Luciana Franco Marçal, 41 anos, tentou fazer uma compra com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada.

Segundo o boletim de ocorrência, ela estava tentando fazer compras com a CNH no nome de outra pessoa. Quando questionada pelos policiais onde ela teria conseguido o documento, Luciana disse ter recebido R$ 250 de uma mulher chamada Mara Lia, para efetuar a compra e que a mesma teria feito o documento. Mara Lia não foi encontrada pela policia no local informado por Luciana.

Ainda segundo informações, ela teria tentado efetuar uma compra no valor de R$ 4.799,00 em mercadoria na loja. O vendedor da loja ao perceber que o documento estava no nome de outra pessoa, fez contato com a mesma, chamada Sueli, sendo informado de que a dona do nome que consta no documento não conhece Luciana. A autora ainda portava um valor de R$ 800, uma certidão de óbito no nome de Maria Madalena Costa de Souza e uma fatura da empresa de abastecimento de água em nome de Waldemir Correa da Silva. Não dito se os outros documentos também eram falsificados.

Ao ser questionada se sofria de transtornos psiquiátricos, Luciana disse que faz uso de medicação para dormir e para controle de pressão arterial.

Ela foi encaminhada a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, tendo os documentos e o valor que carregava com ela apreendidos. O caso será investigado.

