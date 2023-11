Mulher tem cabelo cortado e nádegas perfuradas com faca depois de briga com amante

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, procuro a Polícia Militar após ter o cabelo cortado e as nádegas perfuradas pelo vizinho, com quem mantém um relacionamento extraconjugal. O caso teria acontecido na noite de quinta-feira (16), em Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, a mulher relatou que os dois mantêm relacionamento há mais de 10 anos e que brigam todas às vezes que estão juntos por conta de bebida alcoólica.

Sobre a agressão, ele confirmou que lesionou as nádegas e cortou os cabelos da vítima com uma faca. Apesar de ter acontecido na quinta, apenas na noite de ontem (20), ela teve coragem para procurar as autoridades.

Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

