Mulher tem casa atingida por vários disparos feitos por agiota no Los Angeles

Mulher, de 39 anos, teve sua residência atingida por vários disparos na madrugada desta quarta-feira (20) no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O principal suspeito de ter efetuado os tiros foi um agiota, de 36 anos, que foi detido e levado para a delegacia em flagrante, mesmo ele se apresentando como policial penal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que havia saído da residência alguns minutos antes de acontecer ao fato e ao retornar, notou uma movimentação de pessoas em frente a sua casa.

Ao chegar no local, foi avisada que o imóvel foi atingido por alguns disparos e que um homem havia descido do veículo, ficando parado por pelo menos dois minutos, entrado no carro novamente e ao passar na frente da casa, realizou os disparos. Ela notou que as balas transfixaram o portão e alojaram na parede da sala.

Quando verificaram as câmeras de segurança, a mulher percebeu que se tratava do agiota que chegou a realizar cobranças pelo WhatsApp, após ela ter feito um empréstimo a juros. Ele já tinha feito ameaças por ela atrasar o pagamento em datas passadas, mas durante a segunda e terça-feira, o suspeito voltou a fazer cobranças e afirmou que iria na casa da vítimas buscar o dinheiro.

Com informações sobre a identificação do suspeito, o Batalhão de Choque conseguiu o endereço do mesmo e ao chegar na residência, o agiota se mostrou cooperativo e confirmou que foi realizar a cobrança do dinheiro, mas negou ter feito os disparos. Ele se apresentou como policial penal e afirmou ter uma arma em sua residência, apresentando a mesma e o registro da pistola de calibre 9 milímetros.

A Polícia Científica esteve no local dos disparos e colheu todos os materiais possíveis. O agiota foi encaminhado para a delegacia e a mulher também chegou a ir, mas não esperou todo o atendimento, indo embora da delegacia.

O caso foi registrado como ameaça, disparo de arma de fogo e agiotagem.

