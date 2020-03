Mulher tem casa invadida, Ã© quase enforcada e briga com bandido

Uma mulher, 49 anos, foi roubada após ter sua casa invadida, ser quase enforcada e lutar contra um bandido dentro da sala de sua residência localizada no bairro Monte Castelo em Campo Grande, na manhã deste domingo (29).

De acordo com o registro policial, ao levantar hoje pela manhã, a vítima percebeu que as câmeras de segurança de sua casa estavam viradas. Logo ela foi abrir a porta da frente da residência, momento em que se deparou com um homem a apontando uma faca.

Com isso ela tentou fechar a porta rapidamente, mas foi impedida após o ladrão dar um chute na porta e conseguir entrar na casa, ele foi até a vítima usando a faca, derrubou-a no sofá e tentou enforcá-la colando um pano em sua boca, impedindo que ela gritasse.

A moradora ainda tentou brigar com o autor para se defender de facadas, mas o ladrão foi embora após pegar notas de dinheiro, jóias e um celular. a Vítima disse a policia que o homem usava óculos escuros e um capuz.

O crime foi registrado na Polícia Civil e o autor ainda não foi encontrado.

