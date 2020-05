Mulher tem casa invadida, revirada e furtada durante a madrugada

Uma mulher, 39 anos, perdeu mais de R$ 2 mil em bens ao ter sua casa invadida e furtada na madrugada desta quinta-feira (14), no bairro Jardim Aeroporto em Campo Grande.

A vítima contou ao JD1 Notícias que havia saído de casa por volta das 20h de quarta-feira (14), para levar seu afiliado na casa do irmão, junto com eles também foi um amigo da vítima que mora na casa furtada.

Chegando no irmão do afiliado, eles acaram ficando por lá até às 3h de madrugada de hoje, quando voltou para casa se deparou com os móveis revirados.

A vítima acredita que os ladrões entraram pulando o portão ou o muro da residência, e encontraram a porta aberta, pois ela não achou que não iria demorar na casa do irmão do afiliado e não trancou a casa.

Foram levados da casa uma TV, um secador de cabelo, duas bolsas de viagens, um Notebook, uma maquininha de cortar cabelo, um ferro elétrico e um homertiter, além de terem destruído um painel do local. A dona da casa acredita que o prejuízo está em torno dos R$ 2.200,00.

A vítima informou que ainda não registrou Boletim de Ocorrência relatando o crime, mas pretende fazer em outro momento.

Deixe seu Comentário

Leia Também