Mulher tem moto furtada e encontra veículo em grupo de vendas na Capital

Após ter a motocicleta furtada, Kássia Aparecida de 23 anos, postou, na terça-feira (27), fotos da moto nas redes sociais pedindo ajuda para localizar o veículo que havia sido levado.



Foi então que uma pessoa, não identificada, entrou em contato com ela solicitando R$ 250,00 para fazer a entrega da moto, através do Pix. A vítima realizou o pagamento e não teve resposta. Kássia procurou a Guarda Civil Metropolitana no mesmo dia e foi orientada a registrar o boletim de ocorrência.

Já na noite de ontem (28), a vítima entrou em contato com a GCM novamente, desta vez informando que havia localizado sua moto em um grupo de vendas. Ela fez contato com o vendedor e marcou o ponto de encontro no estádio Elias Gadia no Taveirópolis.

No local marcado, o homem em posse da moto queria vendê-la a Kássia, mas com o apoio da GCM, foi possível fazer a recuperação da motocicleta, que foi entregue na Defurv; o homem foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento (Depac Cepol) para apresentação autoridade policial.

