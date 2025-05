Mulher tem nádegas apalpadas por colega e denuncia importunação em Campo Grande

Mulher, de 26 anos, e funcionária de um escritório de advocacia, procurou a polícia na noite da última quarta-feira (14) para denunciar um caso de importunação sexual, após ter as nádegas apalpadas por uma colega de trabalho, também do sexo feminino, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, há algum tempo a suspeita, que é homossexual, está tentando ter um relacionamento com ela, pedindo uma "chance" e a convidando insistentemente para sair, mas em todas, houve a recusa da vítima.

Mesmo com a vítima pedindo para a suspeita parar com as brincadeiras, na manhã de terça-feira (13), a vítima teve as nádegas apalpadas pela colega de trabalho, causando um susto e novamente a mulher pediu que ela não fizesse mais isso.

O caso foi comunicado ao dono da empresa, pedindo providências. A vítima ainda relata na delegacia que na primeira vez que reclamou sobre os episódios, nenhuma providência havia sido tomada.

Ela desejou representar criminalmente contra a colega de trabalho e o caso foi registrado como importunação sexual.

