Mulher tem nudes vazados após negar dinheiro a homem que conheceu na internet

Uma mulher de 49 anos teve suas fotos íntimas vazadas em uma redes sociais por um homem com quem trocava mensagens há dois meses. Ela procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, nesta segunda-feira (21).

Em depoimento, a vítima relatou que trocava mensagem há dois meses com o autor, que dizia morar nos Estados Unidos. A mulher disse que eles trocaram fotos íntimas durante a conversa. Mas no dia 10 deste mês, o homem teria pedido a ela emprestado o valor de U$S 1.500 dólares, ela negou emprestar esse valor.

Após negar enviar o dinheiro, o homem ameaçou a mulher afirmando que vazaria seus nudes para seus contados nas suas redes sociais. Nesta segunda (21), o autor criou uma conta falsa no Instagram vazou várias fotos íntimas da mulher para seus contatos.

Ela disse na delegacia que apagou as mensagens trocadas com ele, assim como, as fotos e teria pedido a seus contatos que denunciassem o perfil usado pelo homem.

Deixe seu Comentário

Leia Também