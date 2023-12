Mulher tem órgão genital cortado pelo namorado durante agressão em Aquidauana

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por ameaçar e dar facadas no órgão genital da namorada, em Aquidauana.

Conforme as informações policiais, as equipes do município foram acionadas pelo Hospital Regional da cidade, que uma mulher havia dado entrada com ferimentos causados por seu namorado, indicando sinais claros de violência doméstica.

A Polícia Civil se deslocou imediatamente até a casa do homem, o prendendo em flagrante. Depois de receber atendimento médico, a mulher foi encaminhada ao Centro de Referência à Mulher (CRAM) de Aquidauana.

