Mulher tem ótica furtada e desconfia de irmã

Uma mulher, 29 anos, teve uma placa de sua ótica furtada neste domingo (12), dias antes de inauguração, a vítima suspeita que a irmã tenha cometido o crime por não aceitar a abertura do empreendimento. O caso ocorreu em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata que o crime ocorreu próximo à inauguração da ótica, e as placas com nome e marca do empreendimento já estavam prontas e instaladas.

Após a placa ter sido furtada, a vítima alega que suspeita de sua irmã como autora do crime, pois ela seria contra a abertura do local, já que a mesma possui outra ótica na mesma rua.

A vítima ainda alega que a irmã chegou a dizer que se a ótica fosse inaugurada a proprietária teria dois trabalhos, “de inaugurar e ter que fechar”. O caso foi registrado como furto.

Deixe seu Comentário

Leia Também