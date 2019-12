Mulher tem reação alérgica a escova progressiva e morre

Jônathas Padilha, com informações do G1

Lidiane Ferreira dos Santos, 31 anos, teve uma reação alérgica após fazer procedimento de escova progressiva em um salão de beleza e morreu nessa segunda-feira (16) em Ilha Solteira, São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações, Lidiane apresentou a reação alérgica logo após sair do salão, no dia 6, e começou a sentir queimação pelo corpo, irritação da pele e falta de ar.

Ela foi encaminhada para o Hospital Regional da cidade na última quinta-feira (12), onde ficou internada desde então. Os médicos informaram aos familiares que a mulher estava com muito formol no corpo.

Dos santos ficou na Unidade de Terapia Semi-intensiva do hospital, onde esperava ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba, SP, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Andradina, SP, onde passou por exame necroscópico e atestou que a causa da morte foi causada por parada cardiorrespiratória, alergia a produtos químicos, crise convulsiva e hipotensão. A Polícia Civil investiga o caso.

O velório ocorreu na manhã desta terça-feira (17) no cemitério municipal de Ilha Solteira.

