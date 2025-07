Mulher tem vídeo íntimo vazado na internet e denuncia caso em Rio Brilhante

Uma mulher, de 31 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante após ter um vídeo íntimo espalhado nas redes sociais durante o final de semana. Se sentindo humilhada, ela procurou a unidade policial durante a segunda-feira (28).

Conforme o registro policial, a mulher disse que estava em casa com os filhos quando o marido recebeu mensagens de uma pessoa desconhecida. A mensagem, de visualização única, tinha um vídeo da companheira. No texto, a pessoa chegou a dizer que caso ela não mandasse mais fotos das partes íntimas teria as imagens divulgadas em outros lugares.

O casal chegou a conversar com o suspeito, questionando onde teria conseguido o vídeo, mas ele afirmou que não iria apagar e não deu detalhes sobre a origem. Na sequência, continuou fazendo ameaças até que os dois resolveram marcar um encontro com a pessoa, sem que ele soubesse que o marido da mulher estaria presente.

Vendo que era uma emboscada, o suspeito fugiu correndo e largou o celular para trás. Diante disso, eles procuraram a delegacia. Enquanto o registro era feito, as imagens foram publicadas em um grupo chamado ‘famosinha do MS’.

