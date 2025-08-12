Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande

Uma mulher, de 35 anos, teve fotos, vídeos e conversas divulgadas nas redes sociais após começar a namorar um colega de serviço, em Campo Grande. O caso foi denunciado na noite de segunda-feira (11).

Conforme o registro policial, ela trabalha em uma farmácia e há algum tempo os colegas comentam de vídeos íntimos circulando entre os funcionários da rede. Segundo uma balconista, as imagens teriam sido filmadas dentro da própria casa da vítima, mais precisamente quando ela começou a namorar um rapaz, que trabalha no mesmo local.

Diante das alegações, ela detalhou que chegou a conversar com o companheiro, mas ele sempre negou a existência desses arquivos de mídia. Ontem, mais uma vez, os trabalhadores estavam comentando sobre as conversas, fotos e vídeos vazados da vítima.

Para as autoridades, ela explicou que tudo teria sido retirado da sua conta WhatsApp, sem autorização, uma vez que a rede social estava logada no computador da empresa e alguém acessou.

Por conta disso, a mulher resolveu procurar a delegacia para registrar o caso.

