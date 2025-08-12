Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande

As imagens estariam sendo divulgados entre os colegas de serviço

12 agosto 2025 - 14h24Brenda Assis

Uma mulher, de 35 anos, teve fotos, vídeos e conversas divulgadas nas redes sociais após começar a namorar um colega de serviço, em Campo Grande. O caso foi denunciado na noite de segunda-feira (11).

Conforme o registro policial, ela trabalha em uma farmácia e há algum tempo os colegas comentam de vídeos íntimos circulando entre os funcionários da rede. Segundo uma balconista, as imagens teriam sido filmadas dentro da própria casa da vítima, mais precisamente quando ela começou a namorar um rapaz, que trabalha no mesmo local.

Diante das alegações, ela detalhou que chegou a conversar com o companheiro, mas ele sempre negou a existência desses arquivos de mídia. Ontem, mais uma vez, os trabalhadores estavam comentando sobre as conversas, fotos e vídeos vazados da vítima.

Para as autoridades, ela explicou que tudo teria sido retirado da sua conta WhatsApp, sem autorização, uma vez que a rede social estava logada no computador da empresa e alguém acessou.

Por conta disso, a mulher resolveu procurar a delegacia para registrar o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Testemunhas relataram que o episódio foi rápido e que, apesar do susto foram registrados apenas danos materiais
Polícia
Idosa passa mal ao volante e derruba muro de estacionamento de academia em MS
Depac Dourados
Polícia
'Vai ficar ruim pra você', diz homem ao ameaçar ex da atual companheira em Dourados
O caso teria sido registrado na segunda-feira
Polícia
JD1TV: 'Devolve meu dinheiro', homem quebra guichê de empresa na rodoviária da Capital
JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã
Polícia
JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda
Polícia
Homem é agredido a pauladas após briga em bar de Santa Rita do Pardo
'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande
Polícia
'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande
O acidente aconteceu na manhã de ontem
Polícia
Acidente deixa três pessoas feridas na BR-267, em Bataguassu
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado após não desocupar casa alugada no Noroeste
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça condena sargento da PMMS por agressão a civil em Maracaju
Polícia Federal apreendeu vários materiais
Polícia
Secretário de saúde é afastado e PF faz operação contra fraude de recursos do SUS em MS

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança