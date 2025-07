Mulher tem virilha cortada pelo marido com espelho quebrado durante briga em Três Lagoas

Homem, de 36 anos, foi preso após agredir a companheira, de 33 anos, com um pedaço de caco de vidro. O crime aconteceu na Rua Antônio Custódio de Oliveira, no bairro Jamil Ville II, em Três Lagoas, durante a noite de sábado (19).

Conforme as informações policiais, as equipes da Rádio Patrulha foram acionadas para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, a mulher contou que além de ser agredida, ela também teria sido expulsa de casa pelo companheiro.

Ela explicou que os dois teriam brigado, momento que ele a segurou pelo corpo, quebrou um espelho e usou um dos cacos para ameaçar e ferir a esposa na região da virilha.

Mesmo com a presença policial, a mulher não queria registrar o caso. Mas a guarnição precisou intervir diante do relato. O suspeito foi encontrado dentro do imóvel, escondido.

Na casa, os militares encontraram os indícios da confusão. As partes foram levadas para a DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados como violência doméstica e lesão corporal

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também