Mulher tenta corrigir a filha após bebedeira, puxa a faca e faz ameaças em Dourados

Uma mulher, foi ameaçou matar a própria filha, de 15 anos, durante uma discussão ocorrida na noite de quinta-feira (8), no Jardim Água Boa, em Dourados.

Conforme as informações da Polícia Militar, divulgadas pelo site Dourados News, e a situação começou quando a mãe tentou corrigir a filha, que estava sendo desobediente e tendo atitudes desrespeitosas.

A discussão entre as duas escalou rapidamente, com a mãe agredindo a filha com tapas e arranhões. Em resposta, a adolescente partiu para cima da mãe com a intenção de agredi-la. Em defesa, a mãe pegou uma faca e ameaçou a filha.

A PM foi chamada ao local e, ao chegar, deteve a mãe. Ela foi encaminhada à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuada em flagrante pelos crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também