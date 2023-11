Mulher tenta é agredida pelo marido, tenta fugir e é atropelada em Coxim

Além de apanhar do marido, uma mulher de 35 anos, foi atropelada ao tentar fugir durante a noite de domingo (5), no bairro Bela Vista, em Coxim.

Conforme as informações policiais, o casal estava tomando banho de rio e aproveitando o domingo em família. Já depois de ingerir algumas latinhas de cerveja e chegar em casa, a mulher teria iniciado uma discussão com a filha, de 16 anos. Porém, o marido viu a cena e acabou intervindo na situação para defender a menor.

Os dois começaram então a brigar. Em determinado momento, a vítima deu um empurrão no homem que reagiu a agredindo com tapas no rosto e socos na cabeça. Para tentar fugir das agressões, a mulher saiu correndo para o meio da rua sem olhar se vinha carros, quando acabou sendo atropelada por um veículo que passava e não teve tempo hábil de fazer o desvio.

O motorista acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu a mulher até o Hospital Regional de Coxim. Depois de ser liberada, ela foi até a 1° Delegacia de Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência de vias de fato e violência doméstica.

