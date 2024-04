Mulher tenta entrar em casa pela janela, fica presa e morre em Corumbá

Maria Lucia Gomes, de 57 anos, morreu depois de ficar com a cabeça presa em uma janela basculante. O imóvel em que o acidente aconteceu fica na Rua Alameda Santa Tereza, bairro Aeroporto, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma casa de festas quando saiu do local. Por motivos ainda não identificados, ela tentou entrar na casa ao lado, pela janela.

A Polícia Civil ressaltou ainda que não havia ninguém na residência e as testemunhas não souberam informar o que ela foi fazer na casa.

Maria foi encontrada por volta das 18 horas ainda com os sinais vitais, sendo removida do local pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Depois de ter a cabeça solta, ela teve uma parada cardiorrespiratória.

A vítima passou por manobras de reanimação, que duraram cerca de 35 minutos, mas acabou não resistindo e faleceu ainda no local.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também