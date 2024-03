Mulher tenta matar a filha de 3 anos enforcada e é presa

Polícia AGORA: Jovem é morto a tiros no Nova Lima

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 47°DP (Capão Redondo), onde a prisão foi formalizada.

Ao ver a cena, os policiais logo correram para conter a mulher. Diante da situação, a criança foi socorrida no Hospital M’Boi Mirim e permaneceu internada, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). No entanto, não há atualizações sobre o estado de saúde da menina.

Conforme as informações divulgadas pelo site Metrópoles, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua Serafim Álvares. Ao chegar, foram informados por vizinhos da autora, que ela estaria enforcando a filha.

Uma mulher, de 27 anos, foi flagrada enforcando a própria filha, de apenas 3 anos, no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, no último sábado (9). Ela acabou sendo presa.