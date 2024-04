Mulher tenta matar os cachorros e gatos da vizinha por ela ser lésbica: 'Sapatona'

Uma mulher, de 35 anos, está sendo perseguida pela vizinha por ser lésbica. Há dias, ela vem notando que a autora joga sacos de lixo e pão envenenado para matar seus cachorros e seu gato, para tentar fazer a vítima mudar do local. O caso está acontecendo no bairro Vila Industrial, em Camapuã.

Conforme o boletim de ocorrência, há 15 dias ela notou que lixos diversos vem aparecendo no seu quintal, dentro do terreno. Fora as embalagens, a suspeita teria jogado pedaços de entulho, telha, pedras e outras coisas.

No decorrer do tempo, a vítima notou ainda que alguns pedaços de pão, enxarcados com veneno teriam sido jogados. Ela acredita que seja para tentar matar seus três cachorros e seu gato, porém o plano tem dado errado, uma vez que os animais sentiram o forte odor e não comeram o pão.

Ainda em sua narrativa para as autoridades, a mulher contou que ouve a vizinha conversando sozinha. Direto ela fala coisas como: ‘Daqui a pouco vamos ter vizinhos novos’ e chama a vítima de ‘sapatona’.

Para a filha, de 15 anos, a suspeita teria ainda dito que vai dar ‘remedinho’ para os animais da vítima.

Assusta e temerosa pela vida de seus cachorros e gato, a mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde registrou um boletim de ocorrência de perturbação do trabalho ou do sossego alheio e praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

