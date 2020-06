Mulher tenta romper tornozeleira eletrônica de marido enquanto ele dormia

Um homem, 39 anos, foi parar na delegacia após ter sua tornozeleira eletrônica rompida durante a madrugada deste sábado (6), em Campo Grande. Ele alega que foi sua esposa quem rompeu objeto enquanto ele dormia e ao acordar ainda teria tentado impedi-la.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até uma residência no bairro Vila Julieta, pois uma tornozeleira eletrônica havia sido rompida.

Chegando no local, a equipe encontrou o homem que portava o aparelho, ele alegou que não rompeu a tornozeleira e que o ato foi realizado por sua esposa enquanto dormia.

Aos policiais ele chegou a afirmar, que acordar tentou impedir a esposa. No registro policial é mencionado que o autor tinha um corte no dedo anelar da mão esquerda e também ranhuras no braço e pé, que segundo ele, foram causando enquanto sua esposa realiza o ato.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e o caso foi registrado como dano qualificado contra patrimônio público.

