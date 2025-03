Mulher tenta roubar faca de loja e sai no tapa com seguranÃ§a na Afonso Pena

Mulher, de 45 anos, foi presa em flagrante no final da tarde deste domingo (23), após ser vista tentando roubar uma faca de uma loja e sair no tapa com um segurança, de 28 anos, na Avenida Afonso Pena, região do centro de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a gerente do estabelecimento acionou a Polícia Militar após ser informada pelos funcionários, que a suspeita tentou roubar uma faca do local.

Após ela ser descoberta, a mulher partiu para cima do segurança, chegando a sair no tapa e causando lesões nos braços do trabalhador. Muito tempo depois, eles conseguiram expulsar a suspeita, que antes de ir embora, roubou um mostruário de ferro.

Nas rondas feita pela equipe da PM, a mulher foi encontrada, mas sem o mostruário, onde ela alegou que jogou o objeto no córrego da Avenida Ernesto Geisel. O objeto foi arremessado dentro da canalização do córrego Prosa, o que impossibilitou a retirada.

A gerente da loja, o segurança e a mulher foram levados para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como roubo impróprio na delegacia de plantão.

