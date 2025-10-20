Mulher tenta separa briga e morre ao levar tido na cabeça na fronteira

Antonia López, de 47 anos, morreu ao ser baleada na cabeça tentando separar uma briga na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, localizado na região de fronteira com o Brasil via Ponta Porã. O caso aconteceu na noite de domingo (19).

Conforme as informações policiais, divulgadas por sites locais, ela estava participando de uma partida de vôlei, quando dois homens iniciaram discussão.

Vendo a situação, a mulher tentou intervir, porém, foi alvejada na cabeça por um dos envolvidos. Ela faleceu ainda no local.

As equipes da Polícia Nacional e da Perícia da cidade foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido. No entanto, os suspeitos não chegaram a ser encontrados.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

