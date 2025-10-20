Menu
Polícia

Mulher tenta separa briga e morre ao levar tido na cabeça na fronteira

Ela estava em uma partida de vôlei quando a confusão começou

20 outubro 2025 - 18h51Brenda Assis

Antonia López, de 47 anos, morreu ao ser baleada na cabeça tentando separar uma briga na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, localizado na região de fronteira com o Brasil via Ponta Porã. O caso aconteceu na noite de domingo (19).

Conforme as informações policiais, divulgadas por sites locais, ela estava participando de uma partida de vôlei, quando dois homens iniciaram discussão.

Vendo a situação, a mulher tentou intervir, porém, foi alvejada na cabeça por um dos envolvidos. Ela faleceu ainda no local.

As equipes da Polícia Nacional e da Perícia da cidade foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido. No entanto, os suspeitos não chegaram a ser encontrados.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

 

