Mulher tenta suícidio por enforcamento, mas é salva pela polícia

Uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar (PM) foi acionada na quarta-feira (5), para averiguar um caso de violência doméstica, mas acabou impedindo o suicídio de uma jovem de 23 anos no bairro Jardim Morenão.

Segundo a PM, a equipe do pelotão Jockey Club foi acionada devido a uma situação de violência doméstica, e ao chegar no endereço se deparou com a mulher pendurada em uma corda na varanda de casa.

A vítima havia acabado de se pendurar na corda que estava presa em uma viga, enforcando a jovem, conforma a polícia, a guarnição agiu rapidamente quando percebeu que o portão da casa estava apenas encostado e prontamente foram socorrer a mulher.

Os policiais suspenderam o corpo da vítima e retiraram a corda de seu pescoço, permitindo que pudesse voltar a respirar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e a jovem foi conduzia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Moreninhas, para que ficasse em observação e pudesse se restabelecer integralmente

