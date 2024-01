Mulher tenta terminar namoro e é ameaçada de morte em Dourados

Uma jovem, de 19 anos, foi ameaçada de morte ao tentar terminar o namoro durante a manhã de domingo (31), em Dourados.

Conforme o site Dourados News, a vítima mantinha um relacionamento há quatro anos com o autor, de 31 anos. Juntos, o casal tem um filho de 3 anos.

Para a polícia, ela contou que não queria mais manter o relacionamento com o homem. Porém, ele não aceita o fim. No sábado, por volta das 18h, a vítima disse que iria sair de casa, quando teve os seus documentos e pertences retidos pelo autor. Além disso, ele não deixou a vítima levar o seu filho.

Ainda segundo seu relato, o homem teria ameaçado bater na jovem e procurá-la no trabalho, caso não continuasse com ele. A vítima não manifestou pela representação criminal, mas pediu amparo da medida protetiva.

O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica.

