Mulher tenta transportar droga em carro de aplicativo

A Polícia Militar deu voz de prisão a Rafaela Caldas Santiago, 21 anos, ao ser parada na avenida Dom Aquino na noite desta quinta-feira (18), por transportar maconha dentro do carro de um motorista de aplicativo.

A polícia fazia ronda pelo local, no centro, e ao se aproximar do carro para fazer o patrulhamento de rotina o motorista fez uma conversão perigosa numa tentativa de fugir, ao dar voz de prisão a dupla do carro, e pedir para o veículo encostar, a policia encontrou no porta malas um montante de 21 kg em tablets de maconha.

Rafaela que era passageira do veículo, admitiu que a droga era sua, e que tinha comprado em Ponta Porã por R$ 2.0000 e que revenderia em Camp Grande onde ela veio de ônibus por R$ 4.000, ela solicitou um carro em aplicativo e corrida, no trevo Imbirussu, informação que foi confirmada pelo motorista, que a levaria até o ponto da Antiga rodoviária, que fica no bairro Amambaí.

Foi dada a voz de prisão à Rafaela pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzida para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac), Centro, a substância foi apresentada na DENAR.

