Mulher trans coloca fogo na própria casa após sair nua na rua em Dourados

Uma mulher trans, de 31 anos, precisou ser contida após surtar, atear fogo na própria casa e sair nua na rua durante a tarde de quarta-feira (22) no bairro Parque Alvorada, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima foi encontrada complemente alteada, caminhando sem roupas pela Rua João Demamann Filho. Em determinado momento, ela chegou a se masturbar.

Vendo a cena, moradores acionaram a Polícia Militar para conter a situação, já que crianças estavam pelo local e ficaram assustadas com a situação.

No entanto, ao perceber a aproximação dos policiais, ela encontrou correndo dentro de casa e ateou fogo no imóvel com ela dentro. Diante do caso, os militares precisaram agir rápido para evitar que as chamas se espalhassem e causassem uma tragédia maior.

Ainda segundo o site, os policiais encontraram porções de cocaína e um frasco de medicamento de uso controlado, indicado para tratamento de depressão dentro da residência.

Por conta disso, a polícia trabalha com a hipótese de que ela possa ter ingerido o remédio e posteriormente consumido entorpecentes, o que teria provocado o surto.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do episódio e a origem das substâncias encontradas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também