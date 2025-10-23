Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher trans coloca fogo na própria casa após sair nua na rua em Dourados

O surto teria sido motivado pelo consumo de drogas

23 outubro 2025 - 16h51Brenda Assis
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado Depac de Dourados, onde o caso foi registrado   (Foto: Divulgação)

Uma mulher trans, de 31 anos, precisou ser contida após surtar, atear fogo na própria casa e sair nua na rua durante a tarde de quarta-feira (22) no bairro Parque Alvorada, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima foi encontrada complemente alteada, caminhando sem roupas pela Rua João Demamann Filho. Em determinado momento, ela chegou a se masturbar.

Vendo a cena, moradores acionaram a Polícia Militar para conter a situação, já que crianças estavam pelo local e ficaram assustadas com a situação.

No entanto, ao perceber a aproximação dos policiais, ela encontrou correndo dentro de casa e ateou fogo no imóvel com ela dentro. Diante do caso, os militares precisaram agir rápido para evitar que as chamas se espalhassem e causassem uma tragédia maior.

Ainda segundo o site, os policiais encontraram porções de cocaína e um frasco de medicamento de uso controlado, indicado para tratamento de depressão dentro da residência.

Por conta disso, a polícia trabalha com a hipótese de que ela possa ter ingerido o remédio e posteriormente consumido entorpecentes, o que teria provocado o surto.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do episódio e a origem das substâncias encontradas.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Polícia
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Ilustrativa
Polícia
Jovem morre ao tomar 'Tadalafila' antes de jogar bola com amigos
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Polícia
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
O suspeito foi preso momentos depois
Polícia
Assassino é preso bebendo em bar após homem a facadas durante briga em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado durante role em tabacaria do Jardim Pênfigo
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Preso após briga com namorada tenta subornar PMs na Capital: 'quanto quer para me liberar?'
Drogas foram apreendidas
Polícia
PF prende dois homens e apreende 2,5 toneladas de drogas em barracão na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital