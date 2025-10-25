Menu
Polícia

Mulher trans é esfaqueada em disputa por ponto na Vila Carvalho

Vítima também acredita que agressor possa ter tido inveja dela

25 outubro 2025 - 08h10Luiz Vinicius
Corpo de Bombeiros chegou atender a vítimaCorpo de Bombeiros chegou atender a vítima   (DePaula News Ms)

Mulher trans, de 31 anos, foi esfaqueada durante uma confusão na noite desta sexta-feira, dia 24 de outubro, na Vila Carvalho, em Campo Grande. O agressor não foi localizado pela Polícia Militar até o momento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima acredita que possa ter sido golpeada pela disputa de ponto ou até mesmo pela inveja que o agressor tinha dela.

A facada atingiu o braço direito da vítima, que foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no local dos fatos, mas negou ser encaminhada para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar acompanhou o atendimento e orientou a vítima a procurar a delegacia para dar sequência e complementar os detalhes do caso.

O registro na delegacia foi feito como lesão corporal dolosa.

