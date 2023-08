Mulher trans põe fogo em Kombi e morde GCM após ser detida em Campo Grande

Uma mulher trans, de 25 anos, foi detida em flagrante durante a madrugada desta sexta-feira (4), após incendiar e destruir uma Kombi, na rua Dom Aquino, em frente a Praça das Araras, em Campo Grande. Ela ainda teria mordido um guarda civil metropolitano durante a sua detenção.

A suspeita confirmou que pôs fogo no veículo como forma de vingança contra o proprietário do veículo, que supostamente teria danificado sua barraca há cerca de três dias.

O veículo ficava estacionado e funcionava como venda para frutas e verduras na região da praça. Durante a ocorrência, o dono da Kombi não foi localizado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher trans ainda resistiu a prisão mordendo o dedo de um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e foi necessário uso de força moderada e algema para controlar a situação.

A equipe da GCM também encontrou o galão e a caixa de fósfora utilizada pela suspeita para cometer o crime. O Corpo de Bombeiros esteve pelo local e apagou as chamas do veículo.

A mulher trans foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, autuada em incêndio e resistência.

