Mulher usa capacete para bater em ex que negou pedido de ajuda

Uma mulher, 32 anos, é acusada de agredir o ex-marido e a atual mulher dele, após ter tido um pedido de ajuda recusado pelo casal, na noite deste domingo (10), em Campo Grande. Ela teria pedido ajuda após a gasolina de sua moto acabar, o pedido foi recusado pelo ex-marido, apesar da autora estar com o filho dos dois.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suposta autora teria chegado na casa de seu ex, já embriagada, para buscar o filho que os dois tiveram juntos, a vítima alega que após dois minutos a autoria teria ligado pedindo ajuda, pois a gasolina de sua moto teria acabado, mas o pedido foi recusado.

O ex-marido relatou aos policiais que após alguns minutos do ocorrido, a autora invadiu a casa onde ele mora com a atual esposa e usado um capacete de moto para bater no casal, após cometer as agressões ela teria saído da casa e levado as crianças sem capacete.

O casal foi até a polícia e registraram um boletim de ocorrência contra a mulher, por lesão corporal dolosa de violação de domicilio.

