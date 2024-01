Mulher usa os documentos do ex-marido para aplicar golpes em MS

Homem, de 41 anos, está acusando a ex-mulher, de 37 anos, de usar seus documentos para aplicar golpes na cidade de Cassilândia. O caso foi denunciado durante a tarde de quinta-feira (4), na 2° Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, o casal está em processo de separação desde outubro de 2023. Desde que o divórcio começou o homem vêm sendo perseguido pela mulher, sendo que no dia 28 de dezembro ela teria usado cópias de seus documentos para praticar um crime de estelionato.

Em seu relato, ele contou que a ex tentou cadastrar três veículos, sendo Ford Ka, uma caminhonete Chevrolet S10 e uma Chevrolet Tracker, na praça de pedágio da cidade de Cassilândia. Ao ficar sabendo disso, ele entrou em contato com o supervisor do sistema conhecido como “Sem Parar”.

Para a vítima o responsável pela praça de pedágio de Cassilândia, informou que estelionatária alegava estar casada com o homem e precisava adicionar o sistema nos três automóveis cadastrados, usando os documentos de seu ex de forma ilegal. Segundo o site da Rádio Caçula, a intenção era extorquir o homem.

Diante da situação, ele procurou as autoridades policiais para registrar o caso.

