Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Polícia

Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho

Ela estaria visivelmente embriagada quando foi com o filho pequeno até o imóvel da vítima

19 dezembro 2025 - 17h41Brenda Assis

Um jovem de 21 anos foi agredido pela ex-mulher durante uma confusão no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (18). Além das agressões, ele relatou que teve diversos bens danificados dentro de casa.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento por quatro anos e tem um filho de 1 ano e 8 meses. A separação ocorreu há cerca de cinco meses.

De acordo com o relato da vítima, a ex-companheira foi até a residência dele visivelmente embriagada e passou a desferir socos e tapas no rosto. O jovem sofreu lesões no olho e na boca e teve cortes nas mãos após ser atingido por uma garrafa de vidro quebrada.

Ainda conforme o registro, durante a confusão, a mulher teria quebrado eletrodomésticos e móveis, como geladeira, fogão, capacete, portas e guarda-roupa, além de outros objetos da casa. A ocorrência aconteceu na presença do filho do casal.

O rapaz informou à polícia que já havia sido agredido outras vezes, mas que não havia registrado ocorrência anteriormente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Dupla de moto foge e atira contra polícia no Noroeste
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Mulher é ameaçada de morte pelo colega de trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
'Tenho dois aniversários', diz idoso que escapou de acidente com Nossa Senhora Aparecida no peito
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Com Nossa Senhora Aparecida no coração, idoso escapa ileso de acidente grave em Campo Grande
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher pede para marido ficar quieto após filho dormir e é espancada em Dourados
Frederico estava lotado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac)
Polícia
Investigador da Polícia Civil suspeito de roubo de carga é afastado do cargo
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã
Briga aconteceu no meio da rua
Polícia
VÍDEO: Homem esfaqueia ex-cunhado após série de desentendimentos em Rio Verde
Casa ficou destruída com o incêndio
Polícia
VÍDEO: Corpo de homem é encontrado carbonizado em residência de Rio Verde, em MS

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande