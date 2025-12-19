Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho

Um jovem de 21 anos foi agredido pela ex-mulher durante uma confusão no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (18). Além das agressões, ele relatou que teve diversos bens danificados dentro de casa.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento por quatro anos e tem um filho de 1 ano e 8 meses. A separação ocorreu há cerca de cinco meses.

De acordo com o relato da vítima, a ex-companheira foi até a residência dele visivelmente embriagada e passou a desferir socos e tapas no rosto. O jovem sofreu lesões no olho e na boca e teve cortes nas mãos após ser atingido por uma garrafa de vidro quebrada.

Ainda conforme o registro, durante a confusão, a mulher teria quebrado eletrodomésticos e móveis, como geladeira, fogão, capacete, portas e guarda-roupa, além de outros objetos da casa. A ocorrência aconteceu na presença do filho do casal.

O rapaz informou à polícia que já havia sido agredido outras vezes, mas que não havia registrado ocorrência anteriormente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também