Mulher vendada e amarrada é resgatada pela GCM de possível 'tribunal do crime' na Capital

Mulher, de 31 anos, foi resgatada pela Guarda Civil Metropolitana na manhã deste domingo (15) de um possível tribunal do crime após ser sequestrada por uma facção criminosa, em Campo Grande. Ela foi localizada, vendada, amordaçada e amarrada por uma pessoa aos fundos da antiga Estação Ferroviária Trem do Pantanal.

Segundo informações colhidas pela reportagem do JD1 Notícias, a vítima foi alvo do PCC (Primeiro Comando da Capital) em razão de possíveis 'débitos' que seu ex-marido tinha, após pegar certa quantidade de drogas com a facção.

Conforme apuração, integrantes da facção fizeram ameaças e ordenaram que ela dissesse o paradeiro do seu ex-marido, mas ela declinou e disse que não saberia o endereço. Dessa forma, ela foi sequestrada e mantida em cárcere privado por mais ou menos quatro dias, sofrendo tortura física e psicológica.

A mulher informou que ficou "pulando de casa em casa" e com pessoas diferentes, mas sempre armadas. Em determinados momentos, ela era agredida com pedaços de pau. Neste domingo, a vítima foi colocada no porta-mala de um veículo e levada para o local, provavelmente para passar pelo "tribunal do crime", quando uma pessoa localizou ela sozinha e em contato com os guardas, fizeram o seu resgate, que logo acionou o Batalhão de Choque.

A mulher foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, onde recebeu os devidos cuidados médicos e foi liberada. Posteriormente ela foi conduzida até a delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

A vítima, porém, também tem inúmeras passagens policiais, como tráfico de drogas, porte de arma, roubo, entre outras.

O caso foi registrado como crime de tortura e sequestro e cárcere privado.

Deixe seu Comentário

Leia Também