Mulher xinga guarda, promove 'showzinho' e acaba presa no CRS Aero Rancho

Mulher, de 23 anos, foi detida e encaminhada para a delegacia no final da noite desta quarta-feira (27) após desacatar um guarda civil metropolitano e causar desordem durante um atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher estava acompanhada do pai que estaria na unidade de saúde para receber atendimento, mas em determinado momento, devido ao suposto atraso no horário de atendimento, acabou se exaltando.

O GCM que fazia a segurança do posto foi acionado pelo médico, onde estaria recebendo ameaças da filha de um paciente dentro do consultório, que afirmou que ninguém a tiraria daquele local. Mesmo pedindo para que ela se controlasse, nada foi possível.

Em determinado momento, a mulher passou a xingar o guarda e desacatá-lo. "Pau no cu, filho da p..., bando de guardinha safado", foram as palavras ditas pela suspeita contra o guarda municipal.

Após o pedido de reforço, a mulher foi conduzida para a delegacia de plantão e autuada por desacato. Consta no registro policial também que a mulher apresentava um forte odor etílico.

