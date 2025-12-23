Mulheres brigam após cachorro fugir e atacar o animal da vizinha em Rio Brilhante

Um desentendimento entre vizinhas envolvendo ataques de cães terminou com uma ameaça à filha de uma das mulheres, em um caso registrado recentemente em Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Militar, tudo começou quando o cachorro de uma mulher de 38 anos escapou de casa e atacou o animal de sua vizinha, de 31 anos.

Durante a tentativa de separar os cães e proteger o seu próprio, a vizinha acabou causando uma fratura na pata do cachorro envolvido na agressão. O episódio evoluiu para um conflito entre as mulheres, e a mulher de 31 anos passou a ameaçar a filha da vítima, de 14 anos, aumentando a tensão na situação.

A Polícia Militar realizou a mediação inicial e encaminhou a ocorrência à Delegacia de Polícia Civil, onde as duas mulheres foram apresentadas à autoridade policial. Uma delas foi enquadrada por omissão de cautela na guarda do animal e a outra por ameaça. Ambas passarão por oitivas para que os fatos sejam apurados.

A corporação lembra que os tutores de animais são responsáveis pela guarda, vigilância e controle dos pets, devendo tomar medidas que evitem fugas e riscos a terceiros. A falta de cuidado pode resultar em lesões a pessoas ou animais, além de responsabilização civil e criminal, reforçando a importância da convivência harmoniosa entre vizinhos.

